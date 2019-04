“Sui Sentieri del Golfo”, il 1° maggio escursione da San Pietro a Monte Lago

San Bartolomeo al Mare. Da Diano San Pietro a Monte Lago è il percorso dell’escursione di mercoledì 1° maggio della spettacolare esperienza di “Sui sentieri del Golfo”, il programma articolato di escursioni guidate, di passeggiate, con partenza da San Bartolomeo al Mare, offerte dell’Ufficio turismo e dal Centro Sociale Incontro, realizzate con la collaborazione della Guida ambientale escursionistica Luca Patelli.

Patelli accompagnerà gli escursionisti sino a Monte Lago, risalendo il crinale da Diano San Pietro, tra oliveti ed antiche coltivazioni, fino a raggiungeremo il punto da cui si domina il Golfo dianese. Il ritrovo è presso l’ufficio IAT di San Bartolomeo al Mare alle 9:30.

“Sui sentieri del Golfo”, giunto quest’anno alla sesta edizione, è uno degli appuntamenti più gettonati del programma degli eventi della cittadina del Golfo Dianese. Luca Patelli accompagna gli escursionisti alla scoperta della natura e dei magnifici panorami del Golfo dianese e della Valle Steria, passando – come in un affettuoso abbraccio – dalla costa alle montagne. Ad ogni appuntamento, gli escursionisti scoprono borghi antichi e mulattiere secolari, in un trionfo di colori e profumi che solo la primavera in Liguria è capace di offrire.

Famoso per le spiagge e il mare, il Golfo Dianese offre storia, natura e scorci unici. Già ai tempi dei romani era venerato come un luogo sacro. Una fitta rete di sentieri e mulattiere ha unito, nel corso dei secoli, la costa con l’entroterra e i passi di collegamento con le valli Impero e Merula, laddove partivano le carovane dirette verso il Piemonte e le regioni alpine. Sentieri che racchiudono la storia della civiltà contadina ligure e che restituiscono oggi al visitatore attento un territorio molto più profondo e autentico di quanto si pensi.

Quest’anno sono 6 gli eventi in programma dal 23 marzo al 1° giugno:

Sabato 23 marzo – Anello del Cervo

L’escursione ci porterà su una terrazza panoramica naturale, a cavallo tra le valli Chiappa e Merula, dove poter pranzare e godere di una vista d’eccezione, con il mare che incontra la macchia mediterranea. Il miglior modo per dare il benvenuto alla primavera.

Distanza: 12 Km – Dislivello 300m – Durata 4 ore – Difficoltà E

Ritrovo: ore 14.30 presso ufficio IAT di San Bartolomeo al Mare.

Sabato 6 aprile – Passo di Ginestro > Pizzo d’Evigno

Una giornata con la sensazione di camminare su praterie e pascoli alpini, ma a due passi dal mare, che scatenerà una irrefrenabile voglia di volare e di tuffarsi nel blu.

Distanza 10 Km – Dislivello +/- 350m – Durata 4 ore (comprese soste) – Difficoltà E

Ritrovo: ore 14.30 presso ufficio IAT di San Bartolomeo al Mare.

Lunedì 22 aprile – Trekking Urbano di San Bartolomeo al Mare

Pasquetta tra borghi, orti, chiesette e campagne, per scoprire gli angoli nascosti di San Bartolomeo, le sue borgate e quegli scorci che non si possono notare dal finestrino dell’auto e nella routine di tutti i giorni.

Distanza: 8,5 Km – Dislivello 150m – Durata 3 ore e mezza – Difficoltà E – pranzo al sacco

Ritrovo: ore 10.00 presso Torre Santa Maria.

Mercoledì 1° maggio – Diano San Pietro > Monte Lago

Risalendo il crinale da Diano San Pietro, tra oliveti ed antiche coltivazioni, giungeremo sul balcone del Monte Lago che domina il Golfo dianese.

Distanza 14 km – Dislivello: +/- 500m – Difficoltà: E – Durata: 5 ore (comprese le soste) – Pranzo al sacco

Ritrovo: ore 09:30 presso l’ufficio IAT di San Bartolomeo al Mare.

Sabato 18 maggio – Anello di Chiappa

Dalla frazione di Chiappa percorreremo l’antica mulattiera verso Andora, scoprendo testimonianze uniche della storia del territorio e panorami magnifici a cavallo di due valli.

Distanza 8 Km – Dislivello +/- 150m – Durata 3 ore (comprese le soste) – Difficoltà E

Ritrovo: ore 14.30 presso IAT oppure alle 10 presso Comune di Villa Faraldi.

Sabato 1° giugno – Diano Marina > Diano Gorleri

Un anello sulle prime colline del Golfo dianese, da cui apprezzare, oltre alle vedute panoramichesul golfo, il paesaggio agricolo tipico della liguria di ponente: orti, oliveti, vigneti ricchi di colori e profumi, tipici della stagione.

Durata: 3 ore – Distanza: 7 km – Dislivello:+/- 200m – Difficoltà: E

Ritrovo: ore 15:00 presso l’ufficio IAT di San Bartolomeo al Mare.

Equipaggiamento consigliato: scarpe con buona suola tipo vibram, abbigliamento tecnico traspirante, a strati, giacca a vento, cappellino, buona scorta d’acqua, merenda e/o pranzo al sacco (ove indicato).

Per informazioni ed iscrizioni (obbligatorie): Ufficio IAT di San Bartolomeo al Mare 0183 417065 – Guida Ambientale ed Escursionistica Luca Patelli +39 347 6006939. Quota di partecipazione: gratuita – offerta dal Comune di San Bartolomeo al Mare