Sanremo. Centinaia di fedeli hanno preso parte ieri sera alla Via Crucis, organizzata dal Vicariato di Sanremo, per le vie della città. Associazioni e movimenti giovanili diocesani coordinati dal direttore della Pastorale Giovanile della Diocesi di Ventimiglia – San Remo don Michele Rosa da Silva, si sono dati appuntamento davanti alla Chiesa degli Angeli alle 20,45 per poi sfilare per le strade del centro, seguendo la croce di Cristo, scortato da figuranti che interpretavano centurioni romani e bimbi vestiti da angeli.

Alla celebrazione era presente il vescovo diocesano Antonio Suetta.

[Foro di Maurizio Caviglia]