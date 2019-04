Studenti greci, turchi e spagnoli all’istituto Ruffini di Imperia per il torneo di Debate internazionale

Imperia. Si stanno svolgendo in questi giorni i round di selezione del torneo di Debate internazionale, organizzato dall’IIS G. Ruffini di Imperia, che ospita delegazioni di alunni ed insegnanti provenienti da Grecia, Turchia e Spagna. Gli studenti dibatteranno in lingua inglese sull’importante tematica del cyberbullismo.

Il progetto Erasmus che vede l’istituto Ruffini impegnato quale partner organizzatore della mobilità in Italia, sviluppa competenze di cittadinanza globale attraverso l’implementazione del debate, quale metodologia didattica d’avanguardia.

Si tratta di un’esperienza altamente formativa per numerosi aspetti: l’interscambio culturale, l’utilizzo della lingua inglese nei dibattiti come lingua veicolare e la riflessione sul topic, che sviluppa nei ragazzi consapevolezza in merito ad un tema tanto attuale.

Giovedì 4 aprile, alle 17 in Aula Magna si disputerà la finale del torneo, alla presenza del Sindaco di Imperia e del Dirigente scolastico dell’IIS G.Ruffini.