Vallecrosia. Sport e divertimento al centro del IV Torneo Academy Torino Football Club, rivolto alla categoria esordienti 2006, organizzato dal Don Bosco Vallecrosia Intemelia, affiliato al Torino Fc Academy, questo fine settimana.

Per due giorni le 12 squadre partecipanti (Fc Garlasco, Asd Benese, Asd Boves Mdg Cuneo, Asd Centallo, Usd Quincitava, Asd Cumiana Calcio, Asd Fenusma, Asd Pescia, Gsd Kl Pertusa, Asd Baia Alassio Calcio, Asd Ceriale Calcio, Don Bosco Vallecrosia Intemelia) si sono affrontate presso l’impianto sportivo Raul Zaccari, in località Braie, a Camporosso.

Alla conclusione dei vari incontri si sono tenute le premiazioni alla presenza del responsabile delle Academy Torino Fc Teodoro Coppola, dell’onorevole Flavio Di Muro, del sindaco di Vallecrosia Armando Biasi e del primo cittadino di Camporosso Davide Gibelli accompagnati da alcuni rappresentanti delle loro amministrazioni comunali. «Stiamo lavorando per valorizzare sempre di più il campo Zaccari e per avere più risorse per tutti per promuovere iniziative simili – afferma l’onorevole Flavio Di Muro – Tifo Toro, quindi per me è un onore essere qui. Alla Camera dei deputati stiamo costituendo un club del Torino per chiedere a Montecitorio di spostare la data del derby che coincide con una data particolare per il Torino. Crediamo fermamente che la storia del Torino venga prima di una partita».

Sono stati inoltre consegnati i premi della lotteria e riconoscimenti anche a Giuseppe Veziano, vicepresidente onorario del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, per i quarant’anni di carriera, al mister Claudio De Nunzio che ha ricevuto una targa, da parte anche dell’Intemelia, in segno di riconoscenza per tutto ciò che ha fatto per il calcio ed infine a Teodoro Coppola per la proficua collaborazione tra le società.

«Ritengo che questo torneo sia stato il giusto premio per questa società che ha una grande organizzazione e un grande staff. In questi giorni ha vinto soprattutto il momento di condivisione. Spero che questa collaborazione si rinnovi negli anni a venire» – dice il responsabile delle Academy Torino Fc Teodoro Coppola.

«Sono stati tre giorni fantastici e perciò ringrazio tutti per aver contribuito alla riuscita di questo evento sportivo – ha dichiarato alla fine il direttore tecnico del settore giovanile del Don Bosco Vallecrosia Intemelia Francesco Lapa – Un’iniziativa che ha permesso ai giovani di allontanarsi da cellulari e tablet e di vivere momenti conviviali, sportivi e comunitari. Sono stati giorni di sport e condivisione che spero si ripeteranno».

I risultati della giornata di domenica 14 aprile:

CAMPO ORA SQUADRA SQUADRA 1 09,00 DON BOSCO V.I. BAIA ALASSIO 2-0 2 09,40 QUINCITAVA FENUSMA 1-0 1 10.20 BOVES CUMIANA 2-1 2 10,20 PESCIA CENTALLO 1-3 1 10,20 BENESE PERTUSA 1-0 2 10,20 GARLASCO CERIALE 0-0