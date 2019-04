Sostegno ai migranti, domenica nuova marcia solidale Ventimiglia-Calais

Ventimiglia. Partirà la prossima domenica 28 aprile alle 7 da passeggiata Oberdan la marcia pro migranti organizzata dal gruppo di no border francesi. Sono quelli di “Auberge des Migrants” che già nell’aprile 2018 avevano dato vita ad un evento simile, sempre con destinazione Calais, altro luogo simbolo dell’ostilità d’oltralpe nei confronto dei migranti.

“1400 km e 10 settimane di cammino attraverso la Francia, in compagnia di associazioni, rifugiati, escursionisti, per dare la parola, al ritmo dei passi, alle persone che hanno avuto come scelta di tutto lasciare e protestare il blocco costoso, inefficace e inumano delle frontiere europee”. Così gli attivisti descrivono la marcia dell’anno scorso.

La prossima durerà meno – 10 giorni – proprio per, secondo gli organizzatori: “Trasmettere un messaggio di urgenza: proprio come i conflitti tormentano costantemente la popolazione, la marcia non si fermerà”. L’arrivo è previsto a Calais, sulla Manica, l’otto maggio prossimo.

