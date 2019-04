Sanremo. Slitta la riapertura del mercato coperto di Sanremo? Il Comune smentisce. Il dirigente ai lavori pubblici del Comune di Sanremo Danilo Burastero, R.U.P. del lavoro, precisa quanto segue:

«Quanto riportato da alcuni organi di stampa, che hanno scritto di ritardo nella consegna dei lavori e di slittamento della riapertura del mercato annonario per errori tecnici, non corrisponde al vero.

In particolare, rispetto a quanto riportato in alcuni articoli di giornale, non c’è stato alcun sopralluogo da parte dei Vigili del Fuoco, non c’è alcuna incertezza sui tempi di consegna e non c’è alcun ritardo o slittamento sulle tempistiche previste.

I lavori per la riqualificazione della struttura e la messa in sicurezza igienico-sanitaria della stessa stanno assolutamente procedendo nei tempi previsti. Il bando di gara prevedeva una durata di 4 mesi, scesi poi a 3 secondo il crono-programma varato dall’associazione temporanea d’imprese che si è aggiudicata l’appalto.

Un appalto da circa 1,5 milioni di euro per lavori così complessi da ultimare in 90 giorni è davvero una grande impresa. E i tempi sono perfettamente in linea: 18 febbraio inizio lavori, 18 maggio fine lavori. E fino al 18 maggio – lo ricordo – il Comune ha affittato a sue spese i gazebo per i commercianti nelle piazze Eroi Sanremesi e Muccioli.

I lavori strutturali, peraltro, sono in dirittura d’arrivo, tant’è che abbiamo già consentito, in accordo con i progettisti e le aziende operanti, di far entrare i commercianti affinché potessero iniziare a prendere le misure dei nuovi spazi a loro disposizione. Verranno ultimati, entro la data prevista per la fine lavori, gli interventi rimanenti e tutto l’iter burocratico previsto.

Rimango, come sempre, a disposizione della stampa per eventuali chiarimenti tecnici ma chiedo la cortesia di non riportare informazioni fuorvianti che creano allarmismo e false aspettative. Anche nel rispetto di chi da mesi, uffici comunali, tecnici, progettisti, operai, sta lavorando con massima abnegazione su questo progetto così importante».