Imperia. Benedetta De Filippi, 29 anni, Jacopo Gusmaroli, 28 anni e Pasquale Russo, 33 anni, originari rispettivamente di Torino, Milano e Caserta sono i tre nuovi commissari della Questura di Imperia. Il loro arrivo corrisponde a tre partenze: quelle di Raimondo Martorano, Francesco Federico e Giulia Pretto, che lasciano il capoluogo di provincia per recarsi nelle destinazioni da loro desiderate.

Il commissario capo Giuseppe Valentino ricoprirà invece il ruolo di capo di Gabinetto.

«Ringrazio chi va via per il contributo dato in questi anni – ha dichiarato il questore di Imperia, Cesare Capocasa -. Sono felice per loro, perché raggiungono la sede che desideravano. Auguro buon lavoro ai nuovi arrivati».

I curricula.

Benedetta De Filippi è nata a Torino il 18 luglio 1989: dopo aver conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza all’Università di Torino nel 2014, ha svolto un tirocinio di 18 mesi presso la I sezione penale del Tribunale di Torino ed ha conseguilo l’abilitazione all’esercizio della professione forense nel 2016. Vincitrice del concorso per Commissari della Polizia di Stato nel 2017, ha frequentato la Scuola Superiore di Polizia ivi conseguendo il Master di secondo livello in Scienze della Sicurezza offerto dall’Università la Sapienza di Roma e l’attestato in materia di Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro.

Jacopo Gusmaroli è nato a Milano il 26 agosto 1990: ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza all’Università di Milano nel 2015 e nel 2017 ha vinto il concorso per Commissari della Polizia di Stato; anche lui ha frequentato la Scuola Superiore di Polizia ivi conseguendo il Master di secondo livello in Scienze della Sicurezza offerto dall’Università la Sapienza di Roma e l’attestato in materia di Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro.

Pasquale Russo è nato a San Felice a Cancello in provincia di Caserta il 13 maggio 1984: ha conseguito nel 2010 la laurea magistrale in giurisprudenza all’Università degli studi di Napoli ‘Federico II’, nel 2013 il diploma di Specializzazione per le professioni legali e nel 2016 l’abilitazione alla professione forense. Dopo aver superato nel 2017 il concorso per Commissari della Polizia di Stato, ha frequentato la Scuola Superiore di Polizia ivi conseguendo il Master di secondo livello in Scienze della Sicurezza offerto dall’Università la Sapienza di Roma e l’attestato in materia di Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro.