Imperia. Si interrompe a Lavagna la serie positiva della Maurina Strescino. Contro la formazione levantina, in piena corsa per entrare nei play off le bianco-azzurre devono alzare bandiera bianca.

Partita sempre saldamente in mano delle padrone di casa che, dopo la sconfitta di Carcare non si possono permettere ulteriori passi falsi e che vincono nettamente l’incontro (3/0). Dopo la sosta per le festività pasquali, le imperiesi riceveranno sabato 27 aprile alle 18 le genovesi della Virtus Sestri.

CAMPIONATO REGIONALE SERIE C

23^ Giornata (10^ di Ritorno) 13/04/19

Admo Volley Lavagna – Maurina Strescino IM 3 – 0 (25/11-25/14-25/17)