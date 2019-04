Sanremo. A corollario delle tre gare valevoli a diverso titolo per il Campionato Italiano vi sarà l’11esima edizione del Sanremo Leggenda, il rally valevole per la Coppa Italia Seconda Zona.

Dopo le ricognizioni del percorso nelle stesse giornate di ieri e di oggi, i concorrenti torneranno a Sanremo venerdì 12 aprile per le verifiche sportive e tecniche in programma dalle 8.30 alle 13 e per scaldare i muscoli con lo Shake Down facoltativo dalle 10 alle 12.30. Il confronto con il cronometro sarà concentrato della giornata di sabato 13 aprile con partenza alle 7 ed arrivo alle 15.55 dopo aver affrontato un percorso di 241,10 km suddiviso in sei prove speciali per 65,32 km di tratti cronometrati.

Nato come un contorno della serie maggiore il Sanremo leggenda è ormai un must immancabile tra le competizioni liguri. A darne prova la grande affluenza di equipaggi che ogni anno ne calcano il palco partenza. Al rally nazionale possono partecipare tra le quattro ruote motrici sia le velocissime auto della classe R5 che le più datate ma sempre prestazionali auto delle classi S2000 e N4. Tra le due ruote motrici appassionanti saranno le sfide nelle classi R2, R3 e Racing Start Plus.

Lo scorso anno il successo sorrise a Gabriele Cogni-Marco Pollicino (Škoda Fabia R5) che hanno preceduto di 1’26”9 Davide Riccio-Monica Cicognini (Ford Fiesta R5) e di 2’23”4 Dario Bigazzi-Monica Briano (Renault Clio R3).

