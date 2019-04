Settimana Santa, Ceriana rivive gli antichi riti

Ceriana. Da domenica 14 aprile, il paese di Ceriana, in alta Valle Armea, rivive con emozione e grandi suggestioni gli antichi riti della Settimana Santa. Come ogni anno, il paese, molto legato alle secolari tradizioni delle quattro confraternite, mette in scena un evento unico nel Ponente Ligure, grazie all’intensità dei rituali, al fascino dei cori polivocali, alla suggestione di processioni che si snodano nelle strette vie del borgo millenario.

Segue il programma completo, curato dal Comune di Ceriana e dal Comitato Festeggiamenti per Ceriana in collaborazione con la Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo.

Domenica 14 aprile, ore 11

Da Piazza Santa Marta: Celebrazione della Domenica delle Palme

Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo.

Giovedì 18 Aprile,

Ore 20.00, Chiesa Parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo: Cena del Signore

Canto finale del “Pange Lingua” alternato al suono dei corni e delle Tabulae

Adorazione delle Confraternite con l’esecuzione degli antichi Miserere, degli Stabat Mater e

delle Laude penitenziali, davanti all’altare di Reposizione che rappresenta il passo evangelico

“Gesù, ricordati di me, quando verrai nel tuo Regno” (Luca, 23,42)

Venerdì 19 Aprile, ore 15.00

Celebrazione della Passione del Signore secondo Giovanni.

Processione degli Angioletti e delle Confraternite nel Borgo Antico con esecuzione degli

antichi canti penitenziali.

Sabato 20 Aprile, ore 21.30

Veglia Pasquale nella Chiesa Parrocchiale.

Partecipa la Schola Cantorum Parrocchiale “Giovanni Ferrari”

Domenica 21 Aprile, ore 11

Pasqua di Resurrezione.

Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale-

Partecipa la Schola Cantorum Parrocchiale “Giovanni Ferrari”