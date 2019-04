Sanremo. Si sono svolte a Bollate domenica 7 aprile le selezioni per la futura nazionale under 12. Sotto la direzione di Maria Grazia Barberis e del suo staff le piccole atlete si sono sottoposte ai test atletici nella prima parte del tryout, mentre nel finale, sotto una leggera pioggerellina, si sono cimentate in una simulazione di partita per provare i rispettivi ruoli.

Ben sette le atlete della Softball School che hanno partecipato a questa importante selezione: Rovera Martina, Balbo Arianna, Mignani Sara, Purpura Zoe Sofia, Rossi Angelica, Zaccariello Benedetta e Liddi Viola. Alla fine della bellissima giornata le ragazze hanno incontrato Greta Cecchetti, lanciatrice del Bollate nonché della nazionale italiana alla quale tutte hanno chiesto, ovviamente, l’autografo; con lei hanno anche potuto scattare una bellissima foto ricordo sognando di poter un giorno essere come lei.