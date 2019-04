Serie D, mister Lupo: «La Sanremese è paragonabile al Napoli»

Sanremo. «Si può fare un parallelismo tra Juventus-Napoli e Lecco-Sanremese – dichiara Alessandro Lupo, il mister della squadra biancazzurra – Credo proprio che sia paragonabile anche se ci sono squadre con diversi punti rispetto alla serie A».

«Per noi c’è Savona -4, adesso no so Napoli chi ha sotto, però è un parallelismo che si può fare, perché no. La Juve è fuori classifica come il Lecco, il Napoli fa il suo campionato come la Sanremese» - commenta l’allenatore della Sanremese a quattro partite dalla fine del campionato di serie D.

La squadra biancazzurra al momento si trova infatti seconda in classifica con 57 punti sotto al Lecco, che ne ha 77; mentre in serie A il Napoli è seconda con 64 punti sotto la Juventus che è in testa alla classifica con 84 punti.