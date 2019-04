Serie D, il Bvc Sanremo sconfitto in casa dal Blu Sea Lavagna

Sanremo. Niente da fare per il Bvc Sanremo neppure in gara casalinga nel playout con salvezza con il Blu Sea Lavagna. Il team matuziano retrocede così in Promozione, al termine di una stagione di sofferenza.

Anche nella gara decisiva i sanremesi hanno più volte dato l’impressione di potercela fare, ma sono stati penalizzati dai tanti errori commessi, soprattutto nella gestione del gioco.

Il Bvc Sanremo aveva sicuramente i mezzi tecnici per salvarsi, ma è stato penalizzato dall’impossibilità di diversi giocatori ad allenarsi regolarmente per motivi di lavoro e studio.

Bvc Sanremo – Blu Sea Lavagna 75-82 (18-20, 19-18, 13-26, 25-18)

Bvc Sanremo: Markishiq, Di Vincenzo 6, Rossi 9, Cerutti, Deda 7, Massa 12, Fiore 17, Tacconi Davide 24, Genovese, Tacconi Daniele, Riceputi. Coach: Deda A.

Blu Sea Lavagna: Beltrami 2, Miranovic, Karfapovi 5, Zuppinger 8, Dabetovic 14, Miljevic 21, Bisso 5, Doccini 16, Borselli 3, Bajardo 8. Coach: Carbonell V.