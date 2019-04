Serie D, fermato per una gara Roberto Correale della Sanremese

Sanremo. Questa settimana il giudice sportivo ha fermato sette calciatori del girone A della Serie D.

Alessandro Dalmasso (Borgosesia) è stato squalificato per due giornate. Francesco Todisco (Casale), Bryan Gioè (Folgore Caratese), Andrea Acquistapace (Inveruno), Cristian Queirolo (Lavagnese), Stefano Selvatico (Milano City) e Simone Guarco (Savona) dovranno saltare la prossima partita.

Gli allenatori Salvatore Fontana (Borgaro), Alessandro Grandoni (Savona) e Roberto Correale (Unione Sanremo) sono stati fermati per una gara.

Ammenda di 1.000 euro e diffida Folgore Caratese “per avere persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società, posizionatesi su di un terrazzo sovrastante gli spogliatoi, rivolto, per l’intera durata della gara, espressioni offensive all’indirizzo del direttore di gara. Sanzione così determinata anche in considerazione della recidiva specifica di cui al CU n. 115”.