Serie B maschile, la Rari Nantes Imperia ospita il Vigevano Nuoto

Imperia. All’andata, i lombardi si imposero per 6-3 guidati dall’esperto coach DeCrescenzo. Ad Imperia, torna da ex Giovanni Merano e dunque si rinnoverà il derby in famiglia con il nostro Federico. La sfida è un crocevia per entrambe le squadre, con vista sui play-out, dato che la Rari ha accumulato 12 punti in classifica ed è seguita proprio dal Vigevano con 9 all’ottavo posto.

La squadra di Mister Fratoni, in settimana, ha avuto qualche problema ad allenarsi con continuità a causa di alcune assenze. L’allenatore scioglierà i suoi dubbi soltanto all’ultimo ma pare certa la riconferma di Gandini, dopo la buona prova contro Arenzano. Somà e Durante dovrebbero rientrare tra i convocati.