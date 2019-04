Sanremo. E’ iniziata domenica, con le prime due partite casalinghe contro lo “Star Cairo” di Cairo Montenotte, la nuova avventura della Sanremese baseball-softball nel campionato di serie B.

«Ottima prima uscita della nuova squadra iscritta al campionato di serie B. Sono contenta di come il gruppo delle veterane, Virginia Scaglione, Michela Iorio e Barbara Terranova – dichiara il manager Flavia Ciliberto – si sia ben amalgamato alle giovanissime under 16 grintose e determinate che praticamente non hanno sbagliato quasi nulla. Ma la prestazione superlativa si è vista sopratutto sulla pedana dove le due lanciatrici Mikaela Nicolaci Simba (classe 2003) ed Eugenia Ruffo (classe 2004) non hanno concesso niente lasciando a zero l’attacco della squadra di Cairo in tutte e due le partite».

Buono l’attacco delle Sanremesi che si è distinto con ben 10 valide nella prima partita e 12 nella seconda mettendo a segno ben 19 punti in due partite vinte entrambe per manifesta superiorità al 5° inning. Prima per RBI (punti battuti a casa) è risultata Aurora Pigliacelli con 6 punti. Sempre facendo parlare le statistiche bisogna segnalare:

in battuta:

Giulia Zunino 5 valide su 7 turni in battuta, Michela Iorio 4 su 6, Siria De Vincentiis 4 su 6, Marika Giglio 2 su 3, Aurora Pigliacelli 3 su 6, Chiara Ottolini 2 su 5 e Barbara Terranova 2 su 3

i lanciatori:

Mikaela Nicolaci Simba nel primo incontro: 4 K (giocatori eliminati al piatto) , 3 Basi su Ball concesse , 1 HBP (giocatore colpito), 2 H (battute valide) concesse

Eugenia Ruffo nel secondo incontro: 6 K (giocatori eliminati al piatto) , 3 Basi su Ball concesse , 5 H (battute valide) concesse

Le due vittorie sono state possibili grazie anche ad una difesa determinata che non ha sbagliato nulla, lasciando ancora parlare le statistiche: prima partita con 0 errori e 2 soli errori nella seconda. Prossimo impegno per il campionato di serie B sempre in casa il 28 aprile: doppio incontro alle 11 e alle 13.30 contro le piemontesi dell'”Avigliana Bees”.