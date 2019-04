Seconda vittoria in serie C per le giovani ragazze di Blue Ponente Basket

Diano Marina. Le ragazze del duo Favari/Sasso bissano il risultato di domenica scorsa e superano anche nella gara di ritorno il Sidus Genova.

Gara non semplice: dopo diverse buone prestazioni senza referto rosa, il primo successo ottenuto nella massima serie regionale la scorsa settimana rendeva difficile questo match di ritorno, sia per la giusta voglia delle avversarie di riscattare la sconfitta, sia perché ogni vittoria crea aspettative da mantenere. Brave le ponentine a “reggere” il peso della sfida conservando la fiducia e la concentrazione dimostrate all’andata.

Gara in equilibrio nei primi due quarti, si va all’intervallo lungo sul 24 a 21 con partita apertissima. Come all’andata nel terzo quarto aumentano l’intensità difensiva e l’attenzione a rimbalzo, e da qui prende ritmo l’attacco; il quarto si chiude con un ultimo possesso giocato (finalmente) in modo esemplare, usando tutto il tempo a disposizione per prendere e segnare una tripla che punisce la zona avversaria a 2 secondi dalla fine. Il divario di 15 punti consente di gestire l’ultimo quarto, anche se negli ultimi 3 minuti si secca la vena offensiva e si pasticcia un po’, complice anche la stanchezza delle atlete in campo.

«Sono contentissimo della risposta delle ragazze, dopo aver vinto in trasferta appena 7 giorni fa non era per nulla facile ripetersi – dice il coach Favari - Le ragazze hanno ancora una volta dimostrato la loro crescita soprattutto sotto il punto di vista mentale. Ci sono ancora molti aspetti da migliorare, ma siamo sulla strada giusta. Ora a Genova domenica sera proveremo a toglierci l’ennesima soddisfazione di quest’anno, per l’ultima di serie C contro il PGS Auxilium».

Domenica 8/04/2019

Blue Ponente Basket – Sidus Life & Basket Genova 50-38 (13-13, 11-8, 16-4, 10-13) –

Arbitri: Andreini, Garnero

Blue Ponente: Olivari 23, Manzella 10, Bagalà 6, Grisi 5, Lia 3, Zagari 2, Munerol 1, Merano, Poracchio, Smorto (cap), Gasparotto ne, Fresco ne – All. Favari, Sasso

Sidus: Zichinolfi 14, Pieri 6, Bruzzo 4, Saturnino 4, Patrone 3, Marelli 2, Ottaviani 2, Grosso 2, Fabbri 1, Barbagelata, Pastorino, Rossi (cap) – All. Razzetti, Nosari