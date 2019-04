Seborga, si è dimesso il principe Marcello I

Seborga. Colpo di scena nell’autoproclamato principato nell’entroterra di Bordighera. Il principe Marcello I (al secolo Marcello Menegatto) si è dimesso dall’incarico che gli era stato conferito il 23 aprile 2017, quando il popolo lo aveva rieletto.

Le voci di una possibile scelta di Marcello di farsi da parte correvano già da qualche giorno: questo pomeriggio la dimissione è diventata ufficiale. Il principe ha infatti inviato una lettera al Consiglio della Corona con la quale ha espresso l’intenzione di rinunciare irrevocabilmente alla carica di Principe di Seborga «per motivazioni di natura personale e famigliare». Voci indiscrete parlano di una possibile gravidanza della moglie Nina, amatissima principessa di Seborga, dietro la decisione presa da Marcello I.

Il Consiglio della Corona, che a norma dell’art. 31 del Regolamento del Principato è collegialmente chiamato ad esercitare la reggenza dello Stato in caso di vacanza del Principe per fatti naturali o giuridici, attende di ricevere al più presto il Principe Marcello per un ultimo momento di confronto in vista dell’accettazione delle sue dimissioni.