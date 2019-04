Sanremo. Continua l’ottima stagione del Sea Basket Sanremo. Tante iniziative e ottimo risultati dalle squadre agonistiche.

Minibasket

Grande successo per il raduno scoiattoli nati dal 2010 con tantissimi bimbi a giocare a minibasket. «È stata una mattinata entusiasmante. Abbiamo allestito 3 campi e gli oltre 45 bimbi hanno giocato incessantemente per 2 ore, alla fine tutti entusiasti e felici, ringrazio le squadre di Bordighera e San Bartolomeo che hanno accettato il nostro invito» – dichiara il responsabile tecnico Mauro Bonino.

Under 14

Dopo le 2 vittorie consecutive degli under 14 a Genova iniziano per i ragazzi di Mauro Bonino i playoff. La trasferta di Genova con tanto di pernottamento all’ostello della gioventù ha cementato una squadra già molto unita. Ora ci aspettano i playoff, si inizia mercoledì ore 19,30 a Valle Armea. Aspettiamo tutti gli appassionati a tifare per noi.

Esordienti

Ancora una bella prestazione e vittoria nel campionato esordienti dove i ragazzi si divertono e migliorano costantemente. «Ora ci attende un finale di stagione impegnativo, ma noi siamo pronti, sempre» – afferma la squadra.

Campionato esordienti

Sea basket Sanremo- Olimpia Taggia 63-26

Ecco i protagonisti.

Sea basket Sanremo: Goracci, Franceschini, Fellegara,Moretti, Arosio, Abamo, Roppa, Paolini, Borro, Ligato, Donnabella