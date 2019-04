Sanremo. «Biancheri e la sua amministrazione sono come Arlecchino, servitore di due padroni, mandiamoli a casa». Parole del candidato del Centrodestra unito e del Gruppo dei 100 Sergio Tommasini che ha ricevuto presso il proprio point di piazza Colombo la visita a sostegno di Daniela Santanchè e di Ignazio la Russa, esponenti politici nazionali di lungo corso ora in Fratelli d’Italia.

La Russa ha paragonato la poltrona del sindaco di Sanremo a quella di un ministro, mentre la Santanchè a proposito delle polemiche che hanno preceduto la sua visita ha detto: «Per rispondere a certi dovrei abbassarmi ad un livello troppo basso. La plastica è un materiale meraviglioso, non inquina ma sono gli uomini come loro che inquinano il nostro pianeta».

Si è parlato anche di temi nazionali ed europei in vista dell’appuntamento elettorale del 26 maggio quando si voterà anche per il Parlamento di Strasburgo. Gianni Berrino, assessore regionale e candidato di Fdi nella Circoscrizione Nord Ovest ha sottolineato: «Vogliamo andare in Europa per una Italia sovrana e non essere la ruota di s orta di Germani e Francia».

Presente anche Massimiliano Iacobucci, coordinatore provinciale del partito di Giorgia Meloni che ha gridato: «Spazzeremo via la vecchia amministrazione»