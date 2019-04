Sanremo, volo diretto per l’Albania: la polizia rimpatria pluripregiudicato

Sanremo. È stato rimpatriato ieri, con un volo partito da Genova e diretto in Albania, lo straniero A.R., classe 1993, pluripregiudicato e irregolare sul nostro territorio.

Lo straniero ha fatto ingresso nel nostro paese nel 2016, foto segnalato per la prima volta dalla Questura di Parma. Da quel momento in poi, anziché intraprendere le procedure per il rilascio di un permesso di soggiorno, l’albanese ha ingrossato le fila della criminalità diffusa.

Nel 2016 è stato arrestato e condannato per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, porto di armi o oggetti atti ad offendere e per rapina aggravata.

Lo straniero, quindi, colpito dalla misura cautelare degli arresti domiciliari, è stato successivamente denunciato per evasione e associato al carcere di Sanremo, dove veniva monitorato dagli agenti dell’Ufficio Immigrazione al fine del suo successivo rimpatrio.

Ieri, dopo la sua scarcerazione, grazie all’attività svolta in precedenza, veniva immediatamente scortato dagli agenti della Polizia di Stato alla frontiera aerea di Genova e imbarcato su un volo diretto in Albania.

La scrupolosa attività degli agenti ha così consentito di allontanare definitivamente dal territorio italiano un soggetto che, altrimenti, avrebbe rappresentato un potenziale pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica nella provincia imperiese.