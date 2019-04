Sanremo, una lezione speciale per i bambini della Rubino in occasione della Giornata sull’autismo

Sanremo. Una lezione speciale per i bambini della scuola elementare Antonio Rubino in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo.

Ieri e oggi in cattedra è salito un volontario dell’Associazione nazionale genitori soggetti autistici (Angsa) per creare consapevolezza nei giovani non autistici e stimolare la comprensione e l’accettazione nelle generazioni future di questa forma di disabilità.

Un’introduzione all’argomento, accompagnata da un filmato, che rispecchia lo spirito con cui nel 2007 è nata la compagna internazionale per l’autismo: un’iniziativa che dal 2007 vuole far luce su una patologia in crescente diffusione ma ancora poco conosciuta e accettata.

E per contribuire alla sua ricerca, al miglioramento dei servizi e per contrastare l’isolamento delle persone autistiche, quindi al rispetto e alle pari opportunità, da qualche anno tante città e istituti scolastici del mondo aderiscono alla Giornata colorando di blu monumenti e fontane.

Lo stesso è accaduto anche alla Rubino di Sanremo dove tra gli alberi del cortile sono comparsi una miriade di palloncini e farfalle del colore simbolo del senso di sicurezza e del bisogno di conoscenza che ancora oggi l’autismo richiede.