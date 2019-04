Sanremo. E’ di una minicar semidistrutta e una donna ferita il bilancio dell’incidente avvenuto verso le 16 in via Dante Alighieri. Un’ultraottantenne, alla guida della propria vettura, si è schiantata contro un cancello, in un parcheggio all’altezza del civico 181.

Le cause dello schianto sono in via di definizione da parte della polmunicipale. L’anziana è stata soccorsa dal 118 con gli equipaggi di automedica e ambulanza di Sanremo Soccorso. Non sembra abbia riportato gravi feriti. Presenti sul posto anche i vigili del fuoco dal locale (e vicino) distaccamento.