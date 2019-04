Sanremo, tutto pronto per il 2° Memorial Christian Dal Monte

Sanremo. Mercoledì 1 maggio, sui campi di Pian di Poma, si terrà la seconda edizione del Memorial Christian Dal Monte, torneo riservato alla categoria Esordienti 2006 a 9 giocatori. Saranno dodici le squadre che parteciperanno alla competizione, di cui ben sette quelle provenienti dal Piemonte, tra cui spiccano la Scuola Calcio Juventus Sisport e i campioni in carica

dell’Accademia Borgomanero.

Il responsabile organizzativo del settore giovanile, nonché organizzatore del torneo, Aleandro Dal Monte ha dichiarato: «Siamo soddisfatti di portare per il secondo anno consecutivo nella nostra città squadre provenienti da fuori regione poichè, oltre al valore sportivo, questo torneo rappresenta anche un richiamo turistico per la città di Sanremo. In questa edizione, annoveriamo tra le iscritte anche la Scuola Calcio Juventus Sisport ed è per noi un onore accogliere una realtà così importante».

Il torneo inizierà alle ore 9, per concludersi nel tardo pomeriggio con la finalissima, in programma alle ore 18. Oltre alle squadre partecipanti, verranno premiati il capocannoniere, il miglior portiere ed il miglior giocatore.