Sanremo. L’assessore Giorgio Trucco replica al candidato di Fratelli d’Italia Marco Damiano sulla rotonda della Foce che i lavori stanno proseguendo come da programma.

«Negli ultimi giorni, non si sono visti gli operai sul cantiere poiché occorreva gestire in sicurezza l’interferenza dettata dal tirate del filobus e dal relativo traliccio, che si trovava proprio nel centro del cantiere, come visibile in foto. Domani verrà abbattuto il traliccio e riprenderanno le lavorazioni per la realizzazione della rotonda.

I prossimi interventi consisteranno negli scavi per la fondazione dei pali dell’illuminazione e per lo scolo delle acque piovane. Preciso, infine, che contrariamente a quanto detto dal sig. Damiano il palazzo adiacente ha il suo ingresso libero e fruibile.

Vorrei, quindi, tranquillizzare il candidato di Fratelli d’Italia Damiano sul fatto che i lavori non sono fermi e che stanno procedendo come da crono programma, e di restare sereno perché il cantiere è tutto fuorché abbandonato» – fa sapere l’assessore Trucco.