Sanremo, tre alunni delle medie “Italo Calvino” alle finali dei Giochi Matematici della Bocconi

Sanremo. Ottimi risultati per tre alunni della Scuola Secondaria I.Calvino dell’IC Sanremo Centro Levante, che per la prima volta ha partecipato alle selezioni provinciali dei Giochi Matematici della Bocconi. La competizione si è svolta il 16 marzo scorso presso l’Istituto Ruffini-Aicardi di Arma di Taggia (oltre che in un altro centinaio di scuole in tutta Italia) e ha visto coinvolti oltre duecento alunni provenienti dalle scuole di tutta la provincia. Per la categoria C1 (prima-seconda media) si sono qualificati nei primi posti e approdano in finale a Milano gli alunni Adam Harakat e Alessandro Verrando.

Per la categoria C2 (terza media-prima superiore) si è qualificata per la finale nazionale l’alunna Paola Almerighi (già vincitrice dei campionati nazionali di Geografia di Carrara nel mese di marzo). Da segnalare altri buoni risultati e soprattutto l’impegno di tutti i 22 partecipanti della Italo Calvino alla semifinali nazionali, seguiti nella fase selettiva dai docenti di matematica Ingles Alberti, Antonella Linardi, Elena Fontanesi, Laura Semeria e Marilina Boschetti.

Le finali nazionali dei Giochi Matematici si svolgeranno a Milano il giorno 11 maggio nella prestigiosa sede della Università Bocconi con il patrocinio del Ministero della Pubblica Istruzione; i migliori allievi selezionati nelle finali provinciali si sfideranno con giochi di logica e di matematica e i vincitori nelle varie categorie approderanno alle finali internazionali di Parigi nell’ultima

settimana di agosto.