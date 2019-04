Sanremo. Prende il via la nuova edizione della “Strada Maestra”, il progetto di educazione stradale organizzato dal Comando di Polizia Municipale e rivolto agli alunni della scuola primaria e dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia (anno scolastico 2018/2019).

Il progetto è formato da tre fasi:

1. nel mese di marzo gli agenti hanno incontrato tutte le classi della primaria e i bambini più grandi della scuola dell’infanzia proponendo una breve “formazione” circa i temi della sicurezza stradale in modo adeguato all’età dei piccoli alunni. Sono

stati anche consegnati i pieghevoli allegati. Ad oggi, il Corpo di Polizia Municipale ha incontrato circa 1800 bambini

2. nel mese di aprile si svolgerà al Palafiori lo spettacolo “Guido e la Strada Amica” a cura dell’Associazione Teatro dei Mille Colori: parteciperanno circa 1.500 bimbi

3. nel mese di maggio, per le classi quinte della scuola primaria, è previsto un simulatore bicicletta al Palafiori

Lo spettacolo “Guido e la Strada Amica” prende il via mercoledì 3 aprile riproponendo il personaggio Guido degli scorsi anni ma con un tema nuovo. Questa volta, infatti, l’approccio riguarda il punto di vista del guidatore, conducente di bicicletta o di veicoli. In questo caso i bambini saranno il canale per trasmettere il messaggio agli adulti in famiglia. Lo spettacolo si svolgerà come teatro itinerante per dare sempre nuovi stimoli. La formula, simile a quella sperimentata con successo dal Teatro della Tosse ad Apricale, consiste in un percorso definito da sei postazioni.

Ogni postazione sarà gestita da un attore che rappresenterà una piccola pièce teatrale sul tema della sicurezza stradale (la strada, le strisce pedonali, il semaforo, il pneumatico, ecc). Le pièce saranno ripetute più volte per dare la possibilità a tutti di fruire dello spettacolo, articolato su due settimane e così organizzato in base all’età dei bambini:

– 3, 4 e 5 aprile: scuola dell’infanzia (ultimo anno) e classi prime e seconde della scuola primaria

– 10, 11 e 12 aprile: classi terze, quarte e quinte della scuola primaria.