Sanremo, Tommasini su Amaie Energia: «Si alla riorganizzazione e razionalizzazione, no ai licenziamenti»

Sanremo. «Razionalizzare non significa licenziare! Torno nuovamente sulle voci messe in giro ad arte da personaggi collegati alla vecchia politica – scrive il candidato sindaco del centro destra Sergio Tommasini -, i quali asseriscono, in modo calunnioso nei miei confronti e poco rispettoso in quello dei lavoratori che io, in caso di elezione, mandi a casa gli operatori.

Ribadisco che non lasceremo indietro nessuno ma soprattutto la mia attenzione è rivolta ad una razionalizzazione del sistema di raccolta che non comporterà assolutamente una riduzione del personale ma una migliore utilizzazione degli strumenti a disposizione.

Inoltre – prosegue Tommasini – è necessaria una riorganizzazione di Amaie Energia, con un nuovo funzionigramma basato su meritocrazia e sulla misurazione dei risultati di gestione per il management. Oltre alla – sottolinea Tommasini – riorganizzazione e semplificazione del sistema di raccolta differenziata con il duplice fine di diminuire i costi di gestione pro-capite cittadino e semplificare la raccolta dei rifiuti da parte dei cittadini e dei turisti al fine di salvaguardare il decoro urbano e la pulizia generale della città: non ci saranno sacchetti esterni ai contenitori e sui marciapiedi. Questo ed altro, verrà illustrato in una prossima conferenza stampa».