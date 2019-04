Sanremo. Un patto di appoggio reciproco, in vista delle imminenti elezioni di primavera, tra il candidato del centrodestra unito matuziano, Sergio Tommasini e l’europarlamentare di Forza Italia Alberto Cirio, che nei giorni scorsi ha ufficializzato la sua corsa in vista delle prossime regionali del Piemonte.

I due esponenti politici si sono incontrati questa sera nel point di piazza Colombo per rilanciare le rispettive campagne elettorali.

«La corsa di Alberto sarà anche la nostra corsa, la Liguria è il mare del Piemonte e il Piemonte la montagna della Liguria», ha spiegato Tommasini. «La mia amministrazione punterà sull’europrogrammazione, investendo su una persona dedicata che si occupi a tempo pieno dei bandi europei».

«Per me era importante e fondamentale venire a testimoniare il rapporto di amicizia con Sergio Tommasini» – esordisce l’europarlamentare e candidato alla presidenza di Regione Piemonte. «Siamo abituati a pensare che Bruxelles non sia una grande opportunità. L’Europa può non piacere, ma lì ci sono soldi nostri. L’Italia è uno dei Paesi che più contribuisce al bilancio europeo, eppure i comuni non riescono ad attingere alle risorse disponibili.

In tante giunte comunali – ha continuato Cirio -, compresa quella Biancheri, vediamo che si pensa solo alle tasse e non ai fondi europei. Una città come questa, che è straordinaria, i bandi europei li vincerebbe, basta solo partecipare e avere le persone giuste che se ne occupino in Comune».