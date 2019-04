Sanremo, Tommasini: «Ci saranno altre iniziative per ascoltare le nostre proposte»

Sanremo. «Ci scusiamo con le tante persone – scrive il candidato sindaco del centro destra unito Sergio Tommasini – che ieri non sono riuscite a prendere posto al teatro Centrale e Tabarin, per assistere alla presentazione del programma elettorale e dei candidati al consiglio comunale delle liste 100 per 100 Sanremo Tommasini Sindaco, Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, per via della grande affluenza e di comprensibili motivi di sicurezza».

«Comunque, nei prossimi giorni, ci saranno altre occasioni e iniziative per ascoltare le nostre proposte e conoscere il programma elettorale. Rinnoviamo i ringraziamenti – conclude Tommasini – alla cittadinanza per aver partecipato all’evento di ieri che ha visto una grandissima affluenza, al di là di ogni previsione, al teatro Centrale e Tabarin».