Sanremo. Continua il grande successo della manifestazione ospitata nel Forte di Santa Tecla, che resterà aperta fino al 1° maggio con ingresso libero e orario continuato dalle 10 alle 19.

Con le 630 presenze registrate ieri il totale dei visitatori sale a 14.435 confermando il crescente successo di questa terza edizione promossa dall’associazione “Libereso Guglielmi” con il patrocinio del Comune di Sanremo e del MiBACT Polo Museale della Liguria ed in collaborazione con le scuole e associazioni culturali del territorio.

«Oltre al positivo riscontro del numero dei visitatori – dichiara Tania Guglielmi presidente dell’associazione dedicata al padre, che organizza la manifestazione – non si può non sottolineare anche la grande attenzione riservata dal pubblico agli incontri e laboratori e ad ogni evento proposto. Offrendo occasioni per scoprire ed approfondire tematiche importanti con relatori competenti ed autorevoli, abbiamo permesso ad un grande pubblico di entrare pienamente nello spirito della manifestazione».