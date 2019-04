Sanremo. Continua con grande successo la manifestazione dedicata a Libereso Guglielmi in corso di svolgimento al Forte di Santa Tecla, dove fino al 1° maggio si svolgeranno mostre, incontri, laboratori e workshop sul tema della natura e del verde.

Con le 555 presenza della giornata di ieri caratterizzata dal maltempo si è raggiunta la quota di 6.077 presenze complessive in questi primi quattro giorni della manifestazione. Una folla di turisti e residenti che testimonia sia il grande interesse per la struttura museale e sia la grande attenzione per questo contenitore culturale che affronta i temi della natura e dell’ambiente nel ricordo del giardiniere di Calvino.

Gli incontri con Alfredo Moreschi e la presentazione del suo ultimo libro dedicato ai fiori ed alla piante della pista ciclabile e con Silvia Ciuffardi e Luciana Rondelli sulla cucina naturale hanno registrato il tutto esaurito dimostrando come sia molto alta l’attenzione sui temi ambientali e della salute.

Oggi alle 11 con lo show cooking della Chef Paola Chiolini prende il via la tre giorni dedicata alla cucina con i fiori, alle 15 verrà recuperato il laboratorio dei Vivai Montina e alle 17 “Occhio allo spreco: i consigli di Libereso” con Cristina Gabetti, scrittrice, giornalista e inviata di Striscia la notizia

Apertura serale alle 21 con “Carne vegana” lo spettacolo teatrale di e con Valentina Di Donna. Maggiori informazioni sulla pagina facebook dedicata (https://www.facebook.com/liberesoguglielmi/)

Questo il programma dei prossimi con le iniziative dedicate alla cucina con i fiori:

Giovedì 25 aprile

11 “Flower Cooking Show: in cucina con i fiori commestibili” con degustazione a cura di Marco Nigro

16 “I fiori commestibili e la cipolla egiziana in cucina: un connubio perfetto” con R&B Agricoltura e Hortives

17 “Fiori nel piatto” con le food blogger Gabriella Rizzo e Raffaella Fenoglio

Venerdì 26 aprile

11 “La raccolta delle erbe spontanee tra tradizione e modernità” con Simonetta Chiarugi

12 “I Fiori nel piatto” presentazione del libro con l’autore e chef Gianfranco Calidonna

15 “Un caffè di qualità: dalla coltivazione sostenibile alla tostatura” con degustazione a cura di Cooffeel di Ventimiglia

16 “Il giardiniere di Calvino e Rainews” un filmato inedito della Rai a cura del giornalista Luciano Minerva

17 “Laboratorio di detersivi naturali per la lavatrice” con Valentina Di Donna

18 “Coltivare la salute con l’Aloe arborescens” a cura di Roberta Fusco

21 “I Contrapposti presentano Pot-Pourri” spettacolo teatrale con Barbara Ganini, Marta Laveneziana e Salvatore Stella

Sabato 27 aprile

10.30 “Progetto Antea: la filiera del fiore commestibile” a cura di Crea Sanremo con Barbara Ruffoni

11 “Workshop sulla coltivazione, conservazione e utilizzo dei fiorì commestibili”, come coltivare o acquistare fiorì commestibili in sicurezza e come conservarli e utilizzarli correttamente a cura di Marco Nigro

12 “Un caffè di qualità: dalla coltivazione sostenibile alla tostatura” con degustazione a cura di Cooffeel di Ventimiglia

15 “Scopriamo il Tai Chi” conferenza e lezione di Giulio Marchetti, istruttore esperto di Kung Fu scuola Chang (alle 18.00 lezione aperta sul prato antistante la Fortezza)

16 “Tradizione e storia dei lieviti” a cura di “Panificio Fratelli Lia” di Camporosso. dell’Azienda Vitivinicola “Terre Bianche” di Camporosso e del “Birrificio Nadir” di Sanremo. Degustazione della “Torta Libereso” con cipolla egiziana.

17 “Il valore di un fiore” a cura del professor Arturo Croci

18 “Letture testi di Italo Calvino” a cura dell’attore Gioachino Logico

21 “La voce della biodiversità: il suono della Cipolla egiziana ligure” concerto sensoriale a cura di Marco Damele e Christian Gullone