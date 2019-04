Sanremo. Continua con grande successo la manifestazione “Forza della natura” dedicata a Libereso Guglielmi in corso di svolgimento al Forte di Santa Tecla, dove fino al 1° maggio si svolgeranno mostre, incontri, laboratori e workshop sul tema della natura e del verde.

Con le 2.413 presenze della giornata di ieri si è raggiunta la quota di 10.112 presenze complessive in questi primi sei giorni della manifestazione. Una folla di turisti e residenti che testimonia sia il grande interesse per la struttura museale e sia la grande attenzione per questo contenitore culturale che affronta i temi della natura e dell’ambiente nel ricordo del giardiniere di Calvino.

Maggiori informazioni sulla pagina facebook dedicata (https://www.facebook.com/liberesoguglielmi/).