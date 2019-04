Sanremo. Continua con atti concreti la mobilitazione degli studenti per la salvaguardia del clima e dell’ambiente. Questo pomeriggio, alcuni tra i protagonisti della manifestazione che si era tenuta il mese scorso in tutto il mondo come in via Matteotti, si sono dati appuntamento in piazza Colombo per un pomeriggio dedicato alla pulizia della centro storico.

Gli alunni delle classi medie e superiori della Città dei Fiori sono intervenuti, in particolare, in alcune piazzette della Pigna.