Sanremo, stanziati quasi 50.000 euro per i percorsi da mountain bike di Monte Bignone

Sanremo. Buone notizie per gli appassionati di mountain bike ed escursionismo. Il Comune ha deciso di stanziare quasi 50.000 euro (48.678) a favore del Consorzio Forestale Monte Bignone. I denari saranno destinati, come si legge nell’apposita delibera di giunta, a: “Interventi di manutenzione della rete di percorsi per mountain bike ed aree per servizi complementari ai fini del miglioramento dell’offerta turistico – sportiva in zona S Romolo – Bignone”.

Sempre nel documento si legge che: “La manutenzione della rete di percorsi per mountain bike è attività necessaria non solo per garantire un livello di qualità adeguato e confacente alla promozione di un sensibile sviluppo del turismo sportivo della zona di Monte Bignone, ma soprattutto per mantenere in efficienza i versanti delle aree montane comunali mediante interventi programmati di manutenzione del territorio”.

I lavori da eseguire interesseranno piccoli manufatti e interventi di regimazione acque, canalizzazioni, contenimento delle pendenze su esistenti vie di scorrimento e scolo, interventi di stabilizzazione del fondo di transito (gradonature, soglie, costipazioni)

Ci sarà poi la creazione di articolazioni nel tracciato per ridurre eccessive pendenze; realizzazione/ripristino di piccole opere di protezione dei bikeristi lato valle. E’ prevista anche la collocazione, a sostituzione e integrazione dell’esistente ormai inadeguata, di nuova segnaletica e pannellistica informativa (prescritta per legge e che deve essere conforme alle linee guida regionali). Infine saranno realizzati interventi manutentivi degli spazi di sosta e manovra automezzi e aree per lavaggio bici e servizi bikers.