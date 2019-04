Sanremo, si assestano Casinò e Sinfonica: proroga e cambio dei Cda

Sanremo. Le elezioni comunali si avvicinano e con esse anche la scadenza, fissata in aprile, di due dei consigli di amministrazione di altrettante importanti società partecipate da Palazzo Bellevue: Casinò Spa e Fondazione Orchestra Sinfonica.

Il primo Cda, in seguito alle dimissioni di venerdì scorso del consigliere Olmo Romeo (passato in quota Lega, in rotta con Alberto Biancheri) e l’approvazione del bilancio, vedrà ricevere a breve una proroga da parte del primo cittadino che lo porti a traguardare la fine dell’estate. Lo stesso sindaco non dovrebbe trovare nell’immediato un sostituto per la poltrona rimasta vacante.

A corto raggio, anche il direttore generale Giancarlo Prestinoni vedrà terminare il proprio mandato. Contestualmente dovrebbe essere lanciato un bando, dal Cda rimasto nelle mani del presidente Massimo Calvi e dell’avvocato Elvira Lombardi, per individuarne un sostituto. Ma è possibile che il sindaco opti per una scelta diversa, ovvero cancellare la figura del direttore generale dal management futuro del Casinò.

Ragionamento diverso in casa Sinfonica. Sempre Biancheri – al quale competono le nomine – vorrebbe, infatti, rinnovarne il Cda, cambiandone uno o due componenti. Gli attuali sono Maurizio Caridi (presidente ed esponente del PD ma che non si candiderà alle amministrative), Luca Emanueli e l’avvocato Filippo Biolè.