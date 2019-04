Sanremo. Si arricchisce il medagliere della Polisportiva IntegrAbili grazie ai risultati conseguiti nella trasferta per i Campionati Italiani Giovanili di Nuoto Paralimpico (FINP e FISDIR) che si sono svolti a Roma domenica 7 aprile.

Oltre 120 giovani atleti presenti in vasca, appartenenti a 34 società provenienti da tutta Italia per una gara dedicata al settore giovanile riservata ai nati fra il 2000 ed il 2009, che ha inaugurato la Piscina delle Tre Fontane, all’interno del Centro di Preparazione Paralimpica di Roma.

di 9 Galleria fotografica Polisportiva IntegrAbili









I tre giovani nuotatori di IntegrAbili, accompagnati da un dirigente della Polisportiva hanno ben figurato aggiudicandosi un bel gruzzolo di medaglie: Giorgia Amodeo conquista l’oro nei 50 Stile Libero e nei 50 Dorso, Sofia Allavena medaglia d’oro nei 100 Stile e argento nei 100 Farfalla, Francesco Rebora oro nei 100 Dorso e bronzo nei 50 Stile.

«Siamo molto orgogliosi dei risultati dei nostri atleti, è un punto d’onore per tutta la Polisportiva continuare a sostenerli per permettere loro di partecipare a gare di rilevanza nazionale come quella di Roma» – fa sapere la polisportiva.