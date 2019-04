Sanremo, riuscita la prima tappa del percorso “Conosci il tuo candidato” promosso da Lorenzo Marcucci

Sanremo. Grande successo per la prima tappa del percorso “conosci il tuo candidato” promosso da Lorenzo Marcucci.

Lorenzo Marcucci, studente universitario alla Facoltà di Giurisprudenza, diplomato alla scuola di politica, candidato nella lista Alberto Biancheri Sindaco, ha organizzato un “percorso” con banchetti in varie zone di Sanremo per poter avere un contatto diretto con la cittadinanza. Ieri la “tappa di partenza” è stata in Piazza San Siro.

Lorenzo Marcucci ritiene fondamentale nell’attività politica la Lungimiranza, necessaria per costruire un futuro migliore, caratteristica che ha riscontrato nell’operato dell’Amministrazione Biancheri. «La politica è un’attività costruttiva – sostiene Marcucci – bisogna superare la visione politica basata sul tifo, sugli insulti e sulle contrapposizioni a prescindere: la politica è la sintesi di interessi diversi e c’è bisogno del contributo di tutti!».

Le domande più ricorrenti che hanno posto i cittadini a Lorenzo Marcucci, durante il banchetto di ieri, sono state relative al rapporto fra la politica ed i giovani. Il candidato ha illustrato le attività da lui intraprese per avvicinare i ragazzi al mondo della politica: bisogna parlare di temi, di concretezza e lasciar perdere le chiacchiere. Con questo spirito è nato l’hashtag #aSanremoAccadeChe! Uno spazio presente sui canali social in cui Lorenzo parla della politica locale.

La campagna “conosci il tuo candidato” proseguirà il 17 e il 24 aprire il via Escoffier dalle 15,30 alle 19 e il 19 aprile alla Foce, davanti alla Coop dalle 9,30 alle 12,30.