Sanremo, ritrovata la turista austriaca che si era smarrita due giorni fa

Sanremo. E’ stata ritrovata Katharina Waser, signora austriaca di Salisburgo, scomparsa venerdì, intorno alle 13, dopo essere stata avvistata l’ultima volta nella Città dei Fiori, precisamente in corso Garibaldi.

Della donna, in vacanza a Loano, si erano perse le tracce dopo un’escursione a Sanremo, quando non si era presentata nel punto di incontro concordato con il suo gruppo.

Stando al suo racconto, conoscendo solo il tedesco, non sarebbe riuscita a ricongiungersi alla sua comitiva che alloggiava nel Savonese ed ha quindi trascorso gli ultimi giorni dormendo in alberghi della città. Questa mattina, notando un gruppo di turisti austriaci, la donna si sarebbe avvicinata per chiedere informazioni alla guida, la quale, sapendo della sua scomparsa e riconoscendola, ha avvisato immediatamente i carabinieri.

La donna fortunatamente sta bene.