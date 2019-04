Sanremo. E’ stato un pomeriggio ricco di risultati e affollatissimo quello vissuto dall’atletica nel campo a sei corsie di Boissano; quasi una sagra paesana, un quadro fiammingo, con profumo di salcicce e wurstel alla brace, problemi di parcheggio, tanta umanità.

L’importante era partecipare e Foce e Maurina non si sono fatte pregare, intervenendo con un folto gruppo di atleti a caccia di primati personali e successi che non sono mancati. Nel settore giovanile, in evidenza per la Maurina la velocista Sofia Amoretti che si è vinta sia i m.80 che i m.150 (10″65/19″99); sempre per la Maurina, successi nell’alto con Anna Bogliorio e Oliver Mulas(1.70).

La Foce ha schierato, per il successo, una Alessia Laura in netta ripresa sui.600(1’46″40; nel getto del peso la vittoria è andata a Sofia Arnaldi con m.9.46, personale. Nella velocità maschile è finito sul podio Tiziano Mercuri, 2° nei m. 80(10″01) e 3° nei m.150(18″84), record personali. Nell’alto cadetti,miglioramento netto di Gabriele Avagnina, primo anno di categoria, ancora acerbo ma in grado di saltare 1m.59, personale. Nel peso 4° Igor Perilli; nei 600 ragazze, 5a Giulia De Cristofaro, personale in 1’57″17, vincitrice anche del confronto col papà, senior master in gara col tempo di 2’00″38.

La Foce, oltre ad un nutrito gruppo di giovanissimi, aveva in gara anche gli allievi; proprio dall’allievo Davide Ebrille è venuto il risultato più importante in chiave futura: sui.300 il tempo è stato 37″57, un secondo e mezzo meno del personale 2018.

Lo ritroveremo mercoledì 24 aprile a Montecarlo sui m.400. Nei m.600 assoluti, due new -entry; Davide Revelli, alla sua prima gara assoluta: 1’28″43 e Kabir Oujjet, alla partenza 12 anni dopo l’ultima gara: 1’34″14 dopo passaggi intermedi da capogiro. Anche per loro Montecarlo mercoledì prossimo-Infine ,sabato, sulla pista di Sanremo,campionato provinciale di prove multiple:inizio ore 14.00.