Sanremo, riduzione Tari agli utenti “fuorizona”: c’è tempo fino al 31 maggio

Sanremo. C’è tempo fino al 31 maggio per richiedere la riduzione sulle tariffe Tari applicate alle utenze escluse dal sistema di raccolta porta a porta nelle zone collinari.

A pena di perdere il diritto allo “sconto”, il modulo ( Scaricabile qui ) deve essere presentato in comune entro la fine del prossimo mese.

Il correttivo introdotto dal consiglio comunale si era reso necessario a seguito delle lamentele di alcuni cittadini che si erano visti raddoppiare, se non triplicare, la bolletta della tassa sui rifiuti, a seguito dell’eliminazione nel regolamento Tari della previsione di sconto per colore che abitano a più di 500 metri di distanza, e fino a 1000 metri, dal primo punto di conferimento.

A essere stata ripristinata in toto per l’anno 2019 è la disciplina delle riduzione tariffarie in vigore nel 2017. Per i soli anni 2019-2020, quindi, torna in vigore la disciplina dei cosiddetti “fuorizona”, la quale prevedeva una detrazione del 40% per gli utenti che hanno i cassonetti a più di 500 metri di distanza, del 30% da 1000 a 2000, del 20% tra i 2000 e i 3000, del 10 oltre i 3000 metri.

Dal 2020 in poi, gli “sconti” torneranno ad applicarsi solo quando il punto di conferimento della differenziata disti più di 1000 metri dall’utenza, secondo queste percentuali: del 60% da 1000 a 2000 metri, 70% tra i 2000 e i 3000, 80% sopra i 3000 metri. Sarà quindi esclusa la fascia da 500 a 1000 metri.

Tutti gli interessati devono presentare l’istanza di riduzione nelle seguenti modalità:

– via posta al Comune di Sanremo – Servizio Tributi, corso Cavallotti 59, 18038, Sanremo (IM)

– consegna al Servizio Protocollo al 1° piano della sede comunale

– via pec all’indirizzo comune.sanremo@legalmail.it