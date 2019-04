Sanremo, riconferma del direttore generale al Casinò. Biancheri: «Lanceremo un bando di concorso»

Sanremo. Mancano pochi giorni alla scadenza dell’incarico del direttore generale del Casinò Municipale Giancarlo Prestinoni, qualcuno prenderà il suo posto? A domandarselo è Massimiliano Moroni, segretario Ugl terziario, il quale incalza il sindaco Alberto Biancheri a prendere una decisione prima della elezioni: «La segreteria Ugl terziario chiede pubblicamente al sindaco risposte in merito alla prossima scadenza della figura del direttore generale della Casinò Spa. Già il Cda opera a due, ma la preoccupazione della nostra sigla aumenta poiché non vi è traccia di attenzione ed è sintomatico di come si abbia a cuore l’azienda».

La risposta del primo cittadino non si è fatta attendere: «Ho dichiarato più volte di aver concordato con il consiglio di amministrazione la pubblicazione, nel breve periodo, di un bando per il nuovo direttore generale. Intendo lasciare massima libertà di scelta a chi si troverà ad amministrare il comune e la casa da gioco dopo le elezioni. Tuttavia voglio tutelare contestualmente l’azienda avviando la procedura».