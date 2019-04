Sanremo. “Ho sposato il suo progetto perché lo condivido molto”. A dirlo è Riccardo Cavestri, candidato alle prossime amministrative nella lista “Avanti insieme”, riferendosi al sindaco Alberto Biancheri. Ieri sera, in un “Chaos Bar” di corso Garibaldi,gremito dentro e fuori nonostante la pioggia, Cavestri ha ufficializzato la sua candidatura, alla presenza del primo cittadino matuziano.

Riccardo spiega sua scelta di entrare in politica, è stata motivata: “Innanzitutto direi che la motivazione principale è, dopo aver parlato più volte con Alberto, la condivisione del progetto per lo sviluppo ulteriore della città, rivolta soprattutto ad un miglioramento sia della pulizia, per la quale è già stato fatto moltissimo, che per la sicurezza. Da questo infatti una città a vocazione turistica non può esimersi, proprio perché sono il primo biglietto da visita. Ed i progetti già sbloccati, vedi auditorium Franco Alfano, riqualificazione porto vecchio ed altri che sono in programma, hanno fatto sì che io, con la mia esperienza, mi mettessi a disposizione della mia città ed in particolare di Alberto Biancheri”.