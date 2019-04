Sanremo. Con un finale di gara apertissimo e incerto fino all’ultimo chilometro, “Lucky” e Fabrizia Pons, su Lancia Delta Integrale 16V, conquistano la vittoria del 34° Sanremo Rally Storico, seconda prova del campionato italiano di specialità in scena sulle strade della Riviera dei Fiori.

Il campione vicentino sale sul gradino più alto del podio allestito all’ombra del Casinò Municipale senza esserci, di fatto, mai sceso. Dopo aver vinto la prima speciale, il portacolori del Rally Club Isola Vicentina chiude le sue fatiche con il tempo complessivo di 1h43’24” e 1 e la firma su sette delle undici speciali della due giorni di gara.

L’ultima proprio quella finale, i 7, 89 chilometri della “Colle d’Oggia” chiusi nel tempo di 5’36” e 7, un solo decimo più veloce di Lucio Da Zanche e Daniele De Luis, i loro avversari più temibili. L’equipaggio della Porsche 911 SC con i colori della Key Sport Engineering, sulla impegnativa decima speciale, la “Testico-San Bartolomeo” lunga poco più di venticinque chilometri, aveva fermato, per la terza volta nell’arco della competizione, il cronometro sul miglior tempo “rifilando” a “Lucky”-Pons, secondi, un distacco di 23” e 3.

Un tempo sufficiente a far scendere la distanza che li separava in classifica assoluta da poco meno di trenta secondi a soli 4” e 6 e che, a fine giornata, tanti in pratica sono rimasti. La classifica finale, infatti, vede Da Zanche-De Luis secondi a 4” e 7 dai vincitori con Davide Negri e Roberto Coppa, alfieri della CST Sport, terzi a 3’25” e 7 con la loro Porsche 911 RS e primi di Raggruppamento 2 davanti a Marco Bertinotti e Andrea Rondi, quarti assoluti, su Porsche 911 SRS.

Quinta piazza per Angelo Lombrado e Giuseppe Livecchi che, con la loro Porsche 911 SC, conquistano la vittoria in Raggruppamento 3 precedendo sul traguardo “Zippo”-Arena che portano la loro Audi Quattro a chiudere in sesta posizione. Nel fine settimana che ha visto sfilare sulle strade del Sanremo il Lancia Stratos World Meeting per celebrare il mito delle berlinette torinesi, una Lancia Stratos, quella di Tony Fassina in coppia con Marco Verdelli, si classifica al settimo posto. Nel 1979 al suo fianco c’era Mauro Mannini e la gara, valida per il mondiale, terminò con una vittoria.

Alle spalle di Fassina-Verdelli si piazzano Rimoldi-Consiglio, terzi in Raggruppamento 3 con una Porsche SC 3000. Nicola Patuzzo e Alberto Martini terminano in nona posizione e salgano sul terzo gradino del podio di Raggruppamento 4 con una Toyota Celica GT. Dino Vicario e Marina Frasson, su Ford Escort RS, chiudono la top ten di questa edizione del Sanremo Rally Storico. Concludono la competizione cinquantasette dei cinquantuno equipaggi ammessi al via delle undici speciali che, per due giorni, hanno regalato spettacolo ed emozioni sulle strade della Riviera dei Fiori.

Sanremo rally Storico, classifica finale assoluta: 1.’Lucky’ – Pons,F. (LANCIA DELTA INT. 16V) in 1:43’24.1; 2.Da Zanche,L. – De Luis,D. (PORSCHE 911 SC) a 4.7; 3.Negri,D. – Coppa,R. (PORSCHE 911 RS) a 3’25.7; 4.Bertinotti,M. – Rondi,A. (PORSCHE 911 SRS) a 4’46.1; 5.Lombardo,A. – Livecchi,G. (PORSCHE 911 SC) a 5’02.9; 6.’Zippo’ – Arena,N. (AUDI QUATTRO) a 6’52.8; 7.Fassina,T. – Verdelli,M. (LANCIA STRATOS) a 6’53.1; 8.Rimoldi,R. – Consiglio,R. (PORSCHE SC 3000) a 7’22.5; 9.Patuzzo,N. – Martini,A. (TOYOTA CELICA GTFOUR) a 9’18.9; 10.Vicario,D. – Frasson,M. (FORD ESCORT RS) a 10’10.6

(Foto di Stefano Colli)