Sanremo, pubblici i rendiconti delle spese elettorali. Manca il sindaco: è polemica

Sanremo. Scoppia la polemica per le spese della campagna elettorale matuziana. Sul sito del comune sono stati pubblicati ieri i rendiconti e i programmi elettorali di tutte le liste in corsa alle comunali di primavera.

La rendicontazione, nella quale, per legge, devono essere inserite le spese effettuate in campagna elettorale a partire dal 21 marzo per ogni lista, sono consultabili sull’albo pretorio di Palazzo Bellevue. Ma ne manca una di peso, proprio quella del sindaco Alberto Biancheri.

Il caso ha innescato subito le prime polemiche da parte di Alberto Pezzini, il quale, in un video pubblicato sulla propria pagina Facebook, si domanda perché il primo cittadino in carica non abbia pubblicato il proprio rendiconto, depositando solo quello delle liste a lui collegate.



(Il video pubblicato sulla pagina Facebook da Alberto Pezzini)

Il candidato di Futura Sanremo ne fa una questione di «trasparenza. I cittadini come fanno a vedere chi sono i finanziatori di certe liste? Così sembra che Biancheri spenda di meno di noi che siamo dei “sans papier”».

Per la normativa la rendicontazione del candidato sindaco segua regole diverse da quella delle liste collegate. Così spiega la situazione il responsabile della campagna elettorale di Biancheri, Pino Di Meco: «Quando le abbiamo depositate avremmo voluto inserire anche quella del sindaco ma, confrontandoci con gli uffici, avevamo visto che non tutti lo avevano fatto. La legge prescrive il deposito dei bilanci solo delle liste collegate e quindi, per noi, l’importante era che ci fossero quelli. Non abbiamo problemi a depositare quello del sindaco già domani».

Dalle staff del primo cittadino anticipano che l’importo del rendiconto del sindaco Biancheri è di 59 mila euro.

Tutte le rendicontazioni per candidato e lista:

-Carlo Carpi per Sanremo

-Città Bene Comune1, Città Bene Comune Giorgio Tubere

-Forza Italia

-Fratelli d’Italia

-Futura Sanremo

-Lega Sanremo

-M5S

-Sanremo al Centro

-Sanremo Attiva

-Sanremo Libera

-Candidato sindaco Sergio Tommasini