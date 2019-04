Sanremo. Prosegue la campagna elettorale di Riccardo Cavestri, candidato nella lista civica Avanti Insieme, a sostegno della ricandidatura di Alberto Biancheri.

Ieri sera Riccardo Cavestri ha organizzato un brindisi nel quartiere, il “ponte” dove è nato e cresciuto, festeggiando con gli amici di sempre. Cavestri afferma: «La grande partecipazione all’evento conferma quanto Alberto Biancheri sia apprezzato per tutto quello che è riuscito a realizzare in questi 5 anni. Il contatto con la gente trasmette energia e la voglia di fare sempre di più per Sanremo».