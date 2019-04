Sanremo, Pier Ottavio Danieli e Barbara Ronchi della Rocca premiati al Casinò per “Libri da gustare”

Sanremo. Appuntamento venerdì 19 aprile alle 17 nella sala Privata del Casinò per la seconda serata di Libri da Gustare, la rassegna voluta dall’associazione i Ristorati della Tavolozza in collaborazione con il Casinò. Protagonisti Pier Ottavio Daniele con ”Il Baccanale la guida alle feste del vino” e Barbara Ronchi della Rocca con ”Il Galateo delle bollicine”.

Dopo il fortunato esordio con Ilaria Bertinelli e Ennio Cominetti, la rassegna prevede per il prossimo 19 aprile con inizio alle 17 la premiazione dei libri “Il Baccanale; guida alle feste del vino” di Pier Ottavio Daniele. Editore EDT e “Bollicine, che passione” di Barbara Ronchi della Rocca. Editore Zem.

“Il Baccanale” di Pier Ottavio Daniele, coordinatore per il Piemonte della Guida Osterie di Slow Food, ci accompagna alla scoperta di 37 territori, 189 feste del vino, attraverso 105 vini simbolo con 23 focus sui prodotti tipici e sulle trazioni locali.

“Bollicine, che passione” di Barbara Ronchi della Rocca, un libro intelligente, a metà tra guida ai vini spumanti e galateo del bere, ricco di informazioni e curiosità, reso più leggero dalle vignette “didattiche” di Darinka Mignatta.

Al termine come sempre degustazione di prodotti tipici del territorio a cura di Confcommercio in abbinamento a spumanti della Cantina Cuvage di Acqui Terme. L’ultimo appuntamento della rassegna è previsto per il venerdì 17 maggio venerdì con gli autori Pino Petruzzelli e Natalia Cattelani. Tutti gli incontri sono condotti dai giornalisti Marzia Taruffi e Claudio Porchia.