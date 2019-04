Sanremo, parla Loredana la persona che ha soccorso la donna accoltellata dall’ex

Sanremo. «Stavo scendendo in auto da corso Inglesi per recarmi a lavoro. La donna mi è venuta incontro chiedendomi aiuto. Io non ci ho pensato due volte, ho accostato e sono saltata giù dall’auto. Subito mi ha mostrato la ferita al petto dicendomi che era stata accoltellata».

Sono le parole di Loredana, la prima persona che ieri mattina ha prestato soccorso alla donna di 49 anni, di Sanremo, accoltellata ieri dall’ex compagno Giuseppe Mamone, in corso Inglesi. Sono attimi concitati.

Racconta ancora Loredana:«Sentendo il trambusto anche una signora che lavava le scale all’altezza del palazzo Funivia è uscita per chiedere cosa succedeva e poi ancora un’altra donna che conosco. Abbiamo subito chiamato il 112, con cui ho parlato. Ho spiegato l’accaduto, mi hanno messo in contatto con il 118».

E ancora:«Nel frattempo la donna si è slacciata i pantaloni, mostrando una ferita che sanguinava, prontamente tamponata con carta assorbente del tipo Scottex. Non avevamo altro. Ci ha spiegato che l’ex compagno l’aveva aggredita con un coltello che aveva buttato per strada e le aveva sottratto il cellulare prima di darsi alla fuga».

«I carabinieri sono arrivati prestissimo – conclude – Ho spiegato loro che il pugnale era in zona e lo hanno subito recuperato. Un grosso grosso coltello da cucina di porcellana colorato. A quel punto ho chiesto se potevo recarmi a lavoro. E sono andata via».