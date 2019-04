Sanremo ospita la 33esima Coppa dei Fiori

Sanremo. Domani prenderà il via la 33esima Coppa dei Fiori, che avrà validità per il tricolore essendo una delle prove del Campionato Italiano Regolarità a Media.

Per gli specialisti della precisione l’appuntamento è alle 10 con la consegna del Road-Book, le verifiche sportive e tecniche. La partenza avverrà nel pomeriggio alle 15.18 quando i concorrenti si lanceranno sul percorso di 469,02 km (238,24 venerdì e 230,15 il sabato) all’inseguimento delle vetture impegnate nel rally storico. La gara si concluderà sabato 13 aprile alle 18.09 quando verrà proclamato il vincitore, capace di essere il più preciso sulle dodici prove di precisione (sei il venerdì per 78,34 km e altrettanto il sabato per 65,32 km) per un totale di 143,66 km di tratti di confronto.

Tappa fissa del campionato italiano regolarità la competizione consiste in una serie di prove di abilità basate sulla media oraria. La scorsa edizione come sempre ha portato sulle strade catramate sanremesi il pieno di iscritti ed auto splendide come Porsche 911, Alfa Romeo Giulietta Spider o Fiat 131 Abarth.

Lo scorso anno primeggiarono Gardino-Scardella (Autobianchi A112 Abarth) davanti a Vellano-Molina (Audi Quattro) che hanno fatto peggio di 118 penalità e Aiolfi-Seneci (Volkswagen Golf GTI) staccati di 121 penalità.

L’elenco degli iscritti: SRM19_REG_Elenco-Iscritti_SB_Pubblicazione

Tabella distanze e tempi: TDT-Coppa-dei-Fiori-2019

Le cartine del percorso: SRM19_REG_Maps