Sanremo, ore di ansia per la sparizione della turista austriaca Katharina Waser

Non si hanno più notizie della signora, originaria di Salisburgo, da venerdì alle 13, quando è stata avvistata per l'ultima volta in corso Garibaldi

Sanremo. Ore di ansia per la sparizione di Katharina Waser, signora austriaca di Salisburgo, scomparsa venerdì, intorno alle 13, dopo essere stata avvistata l’ultima volta nella Città dei Fiori, precisamente in corso Garibaldi. Della donna, in vacanza a Loano, si sono perse le tracce dopo un’escursione a Sanremo, quando non si è presentata nel punto di incontro concordato con il suo gruppo. In caso di informazioni utili per rintracciare la donna, contattare i carabinieri al numero 0184 694700.